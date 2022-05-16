В Челябинске назвали дату проведения последнего звонка

Последний звонок в Челябинске состоится 25 мая.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства науки и образования.

«В случае, если линейки будут проводиться в помещении, каждая школа может самостоятельно вводить ограничения. Но в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 мы всё же рекомендуем это делать на открытых площадках, на улице, на территории школ», — заявили в ведомстве.

В регионе последние звонки начнутся 19 мая. Как уточнили в Министерстве образования, это связано с подготовкой к экзаменам и желанием руководства школы.

В 2022 году из учебных заведений области выпустятся 13 800 11-классников, ещё 37 тыс. школьников окончат девятые классы.

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