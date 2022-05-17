Дерматолог Галлямова назвала влияющие на кожу негативные факторы

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Дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова перечислила факторы, способствующие развитию такого кожного заболевания, как себорейный дерматит.
Дерматолог Галлямова назвала влияющие на кожу негативные факторы
  • Gettyimages.ru
  • © alvarez

Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, внутренних причин появления заболевания очень много. В их числе нарушение гормонального фона, стресс, плохое питание, в частности употребление тяжёлых животных жиров, которые дают плотность кожному салу, и недостаток растительных жиров.

Она также назвала внешние причины, способствующие развитию себорейного дерматита, такие как погодные условия и загрязнения внешней среды.

«Чаще всего обострение происходит осенью и зимой, когда физиология не успевает сработать на перепады температур на улице и дома. Выработка кожного сала — это защитная реакция», — добавила трихолог.

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