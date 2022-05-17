Дерматолог Галлямова назвала влияющие на кожу негативные факторы
- Gettyimages.ru
- © alvarez
Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.
По словам специалиста, внутренних причин появления заболевания очень много. В их числе нарушение гормонального фона, стресс, плохое питание, в частности употребление тяжёлых животных жиров, которые дают плотность кожному салу, и недостаток растительных жиров.
Она также назвала внешние причины, способствующие развитию себорейного дерматита, такие как погодные условия и загрязнения внешней среды.
«Чаще всего обострение происходит осенью и зимой, когда физиология не успевает сработать на перепады температур на улице и дома. Выработка кожного сала — это защитная реакция», — добавила трихолог.
Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.