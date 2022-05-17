Подмосковный цифровой помощник оформил 630 тысяч вызовов врача на дом

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Голосовой помощник кол-центра 122 оформил свыше 630 тыс. вызовов врача на дом в Московской области.
Подмосковный цифровой помощник оформил 630 тысяч вызовов врача на дом
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова, благодаря цифровому помощнику существенно снизилось время ожидания ответа диспетчера.

В периоды пиковой нагрузки на кол-центр робот может принимать до 1 тыс. соединений одновременно.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области оформили 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства.

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