Подмосковный цифровой помощник оформил 630 тысяч вызовов врача на дом

Голосовой помощник кол-центра 122 оформил свыше 630 тыс. вызовов врача на дом в Московской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова, благодаря цифровому помощнику существенно снизилось время ожидания ответа диспетчера.

В периоды пиковой нагрузки на кол-центр робот может принимать до 1 тыс. соединений одновременно.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области оформили 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства.