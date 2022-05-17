Подмосковный цифровой помощник оформил 630 тысяч вызовов врача на дом
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова, благодаря цифровому помощнику существенно снизилось время ожидания ответа диспетчера.
В периоды пиковой нагрузки на кол-центр робот может принимать до 1 тыс. соединений одновременно.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области оформили 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства.