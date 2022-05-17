Симоньян назвала YouTube вражеским инструментом

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на форуме «Новые горизонты» прокомментировала цензуру на YouTube.

«Площадка YouTube — это и есть площадка, которая поддерживает украинскую сторону. YouTube — это вражеский инструмент. Конечно, там будут одерживать успех вражеские силы, потому что все силы, которые на нашей стороне, — как только они становятся более-менее успешными, их блокируют. RT заблокирован, наши ресурсы заблокированы, мой личный канал заблокирован», — сказала она.

В марте администрация YouTube ограничила доступ ко всем каналам RT и RTД.

11 марта администрация американского видеохостинга YouTube, который принадлежит Google, объявила, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством.