Симоньян назвала YouTube вражеским инструментом

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян на форуме «Новые горизонты» прокомментировала цензуру на YouTube.
Симоньян назвала YouTube вражеским инструментом
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«Площадка YouTube — это и есть площадка, которая поддерживает украинскую сторону. YouTube — это вражеский инструмент. Конечно, там будут одерживать успех вражеские силы, потому что все силы, которые на нашей стороне, — как только они становятся более-менее успешными, их блокируют. RT заблокирован, наши ресурсы заблокированы, мой личный канал заблокирован», — сказала она.

В марте администрация YouTube ограничила доступ ко всем каналам RT и RTД.

11 марта администрация американского видеохостинга YouTube, который принадлежит Google, объявила, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством.

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