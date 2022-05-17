В Тверской области зарегистрировали 43 случая коронавируса за сутки
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Общее число заболевших в регионе достигло 162 058. Вылечились 155 589 жителей.
Также стало известно, что в Астраханской области выявили 38 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. С начала пандемии в регионе заболели 116 679 человек, передаёт mk.ru.
На лечении в медучреждениях находятся 140 пациентов. Свободно 20% коечного фонда региона.
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.