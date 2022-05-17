В Татарстане выявили 183 случая коронавируса за сутки

В Татарстане выявили 183 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 147 949 жителей, включая 365 — за минувшие 24 часа.

Тем временем в Ханты-Мансийском автономном округе региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало не отменять масочный режим, передаёт URA.RU.

«Всё, что можно было отменить, отменено федеральными документами. Эпидемиологи считают, что сейчас есть те признаки завершения фазы резервации коронавируса, после чего возможен переход в активный рост заболеваемости. На этом фоне, притом что масочный режим не отменён на федеральном уровне, рекомендуем воздержаться от отмены масочного режима в ХМАО», — сказала заместитель руководителя управления Инна Кудрявцева.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.