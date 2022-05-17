В Удмуртии подтвердили 37 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии подтвердили 37 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Под наблюдением в поликлиниках находятся 2655 пациентов, в ковидных стационарах — 133 пациента в состоянии средней тяжести, 17 в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 40 жителей.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 33 случая коронавируса за последние сутки. Вылечились 38 человек, за весь период — 175 223, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на данные республиканского Минздрава.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.