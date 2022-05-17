В Кемеровской области зарегистрировали 81 случай COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Общее число заболевших в регионе достигло 163 238. Вылечились 159 729 человек.
На домашней изоляции, в стационарах и обсерваторах находятся 1162 пациента.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 4112 случая коронавирусной инфекции, передаёт «Утро.ру».
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.