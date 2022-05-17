В Иркутской области выявили 47 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 292 949.
«357 пациентов с диагнозом COVID-19 проходят лечение в больницах региона. Это на lдесять человек больше, чем накануне, 16 мая. Ещё 103 жителя Приангарья справились с болезнью и получили отрицательные ПЦР-тесты», — рассказали в штабе.
Выздоровели с начала пандемии 288 447 человек.
В целом в России за последние 24 часа зарегистрировали 4122 случая коронавирусной инфекции, передаёт Newinform.
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.