В Иркутской области выявили 47 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 47 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 292 949.

«357 пациентов с диагнозом COVID-19 проходят лечение в больницах региона. Это на lдесять человек больше, чем накануне, 16 мая. Ещё 103 жителя Приангарья справились с болезнью и получили отрицательные ПЦР-тесты», — рассказали в штабе.

Выздоровели с начала пандемии 288 447 человек.

В целом в России за последние 24 часа зарегистрировали 4122 случая коронавирусной инфекции, передаёт Newinform.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.