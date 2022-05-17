В России откроют 32 школы креативных индустрий в 2022 году

Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова заявила, что до конца 2022 года в России откроют 32 школы креативных индустрий (ШКИ).

Четыре из них появятся в Улан-Удэ, Чите, Магадане и Благовещенске. Из госбюджета на это выделено 1,426 млрд рублей, сообщают «Известия».

Сегодня ШКИ успешно работают в Калининграде, Кемерове и во Владивостоке. Среди основных направлений — звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR.

В учреждения принимают школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», состоится 17—19 мая в городах России.