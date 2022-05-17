Диетолог Тихомирова рассказала о пользе кофе для желающих похудеть
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В разговоре с «Известиями» она отметила, что кофеин является среди прочего естественным аноректиком, то есть подавителем аппетита, что и обеспечивает его пользу при похудении.
По её словам, чёрный кофе, независимо от способа приготовления, не содержит калорий и не вредит фигуре.
«Его можно пить по потребности, в обычном режиме, при условии, что человек соблюдает суточную норму. Чёрный кофе без сахара — сколько хочешь, столько пей. Нужно помнить, что сахар — это дополнительные калории, поэтому его можно заменить на любые сахарозаменители», — посоветовала Тихомирова.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU рассказала о полезных альтернативах фастфуда.