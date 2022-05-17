Один человек погиб в ДТП на юге Москвы

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Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП на юге Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция.

«На юге столицы в ДТП один человек погиб и трое ранены», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что водитель Porsche Cayenne не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение.

От полученных травм водитель погиб на месте, трое его пассажиров госпитализированы с травмами.

Ранее сообщалось, что в районе Белорусского вокзала в Москве произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Четыре человека госпитализированы с различными травмами, один скончался на месте.

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