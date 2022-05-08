Грузовик перевернулся на легковушку с семьёй на юго-западе Москвы

Прокуратура Москвы начала проверку после того, как грузовик, перевозивший щебень, опрокинулся на легковой автомобиль с семьёй на МКАД.

«8 мая на 35-м км МКАД водитель грузовика, перевозившего щебень, не справился с управлением и допустил опрокидывание на соседний автомобиль марки Kia», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В результате пострадали ребёнок и его мать, они госпитализированы. Находившийся в легковушке отец не получил серьёзных травм.

Ранее сообщалось, что в районе Белорусского вокзала в Москве произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Четыре человека госпитализированы с различными травмами, один скончался на месте.