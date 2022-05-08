Грузовик перевернулся на легковушку с семьёй на юго-западе Москвы
- РИА Новости
«8 мая на 35-м км МКАД водитель грузовика, перевозившего щебень, не справился с управлением и допустил опрокидывание на соседний автомобиль марки Kia», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В результате пострадали ребёнок и его мать, они госпитализированы. Находившийся в легковушке отец не получил серьёзных травм.
Ранее сообщалось, что в районе Белорусского вокзала в Москве произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Четыре человека госпитализированы с различными травмами, один скончался на месте.