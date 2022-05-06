В ДТП у Белорусского вокзала в Москве четыре человека пострадали, один скончался

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В районе Белорусского вокзала в Москве произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Четыре человека госпитализированы с различными травмами, один скончался на месте.
В ДТП у Белорусского вокзала в Москве четыре человека пострадали, один скончался
  • РИА Новости

«По предварительной информации, 31-летний водитель каршерингового KIA Rio проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями Porsche и «газель», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

Пострадали три пассажира автомобиля KIA и водитель автомобиля Porsche, водитель KIA скончался на месте.

Ранее известный блогер Некоглай (Николай Лебедев) сообщил, что на Porsche попал в ДТП в районе Белорусского вокзала.

1 апреля 2021 года спортивный автомобиль Audi, за рулём которого находился блогер Эдвард Бил, выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП с пятью автомобилями. В результате аварии пострадала женщина.

В январе блогер полностью признал свою вину в аварии на повторном рассмотрении дела в суде.

Бил был приговорён по делу о ДТП к одному году и двум месяцам колонии общего режима.

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