Блогер Эдвард Бил признал вину в ДТП на повторном рассмотрении дела в суде

Блогер Эдвард Бил полностью признал вину в ДТП на повторном рассмотрении дела в суде. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Пресненский суд Москвы.

«Я признаю свою вину и полностью оказываю поддержку Марии по сегодняшний день, она ни в чём не нуждается», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд в Москве 24 января приступит к повторному рассмотрению по существу дела блогера Эдварда Била.

1 апреля спортивный автомобиль Audi, за рулём которого находился Бил, выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП с пятью автомобилями. В результате аварии пострадала женщина.

В июле адвокат заявил, что блогер Эдвард Бил, которого суд приговорил к двум годам ограничения свободы по делу о ДТП в центре Москвы, искренне раскаялся и признал вину.