Блогер Эдвард Бил признал вину в ДТП на повторном рассмотрении дела в суде

Короткая ссылка
Блогер Эдвард Бил полностью признал вину в ДТП на повторном рассмотрении дела в суде. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Пресненский суд Москвы.
Блогер Эдвард Бил признал вину в ДТП на повторном рассмотрении дела в суде
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Я признаю свою вину и полностью оказываю поддержку Марии по сегодняшний день, она ни в чём не нуждается», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд в Москве 24 января приступит к повторному рассмотрению по существу дела блогера Эдварда Била.

1 апреля спортивный автомобиль Audi, за рулём которого находился Бил, выехал на встречную полосу  и устроил массовое ДТП с пятью автомобилями. В результате аварии пострадала женщина.

В июле адвокат заявил, что блогер Эдвард Бил, которого суд приговорил к двум годам ограничения свободы по делу о ДТП в центре Москвы, искренне раскаялся и признал вину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить