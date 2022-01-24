Блогер Эдвард Бил признал вину в ДТП на повторном рассмотрении дела в суде
- © Валерий Мельников
- РИА Новости
«Я признаю свою вину и полностью оказываю поддержку Марии по сегодняшний день, она ни в чём не нуждается», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Пресненский суд в Москве 24 января приступит к повторному рассмотрению по существу дела блогера Эдварда Била.
1 апреля спортивный автомобиль Audi, за рулём которого находился Бил, выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП с пятью автомобилями. В результате аварии пострадала женщина.
В июле адвокат заявил, что блогер Эдвард Бил, которого суд приговорил к двум годам ограничения свободы по делу о ДТП в центре Москвы, искренне раскаялся и признал вину.