Адвокат заявил, что Эдвард Бил раскаялся и осознал вину в ДТП

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Адвокат Сергей Жорин заявил, что блогер Эдвард Бил, которого суд приговорил к двум годам ограничения свободы по делу о ДТП в центре Москвы, искренне раскаялся и признал вину.
Адвокат заявил, что Эдвард Бил раскаялся и осознал вину в ДТП
  • © Пресс-служба Тверского суда
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Эдвард признал вину, возместил причинённый вред потерпевшей и примирился. Самое главное, он искренне раскаялся и осознал произошедшее», — заявил Жорин.

Также адвокат заявил, что потерпевшая по делу о ДТП не желала лишения свободы для Эдварда Била.

Ранее Пресненский суд Москвы постановил на два года ограничить свободу блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы. 

Кроме того, суд запретил Билу в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивная Audi, за рулём которой сидел пранк-блогер Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo. В результате пострадала женщина.

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