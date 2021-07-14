Адвокат заявил, что Эдвард Бил раскаялся и осознал вину в ДТП

Адвокат Сергей Жорин заявил, что блогер Эдвард Бил, которого суд приговорил к двум годам ограничения свободы по делу о ДТП в центре Москвы, искренне раскаялся и признал вину.

Об этом информирует РИА Новости.

«Эдвард признал вину, возместил причинённый вред потерпевшей и примирился. Самое главное, он искренне раскаялся и осознал произошедшее», — заявил Жорин.

Также адвокат заявил, что потерпевшая по делу о ДТП не желала лишения свободы для Эдварда Била.

Ранее Пресненский суд Москвы постановил на два года ограничить свободу блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы.

Кроме того, суд запретил Билу в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивная Audi, за рулём которой сидел пранк-блогер Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo. В результате пострадала женщина.