Блогер Бил приговорён по делу о ДТП к одному году и двум месяцам колонии общего режима
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд приговорил Эдуарда Биля к одному году и двум месяцам с отбыванием в колонии общего режима», — заявили в суде.
Блогера взяли под стражу в зале суда.
1 апреля 2021 года спортивный автомобиль Audi, за рулём которого находился Бил, выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП с пятью автомобилями. В результате аварии пострадала женщина.
В январе блогер полностью признал свою вину в аварии на повторном рассмотрении дела в суде.