Блогер Бил приговорён по делу о ДТП к одному году и двум месяцам колонии общего режима

Пресненский городской суд Москвы вынес приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП в центре столицы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд приговорил Эдуарда Биля к одному году и двум месяцам с отбыванием в колонии общего режима», — заявили в суде.

Блогера взяли под стражу в зале суда.

1 апреля 2021 года спортивный автомобиль Audi, за рулём которого находился Бил, выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП с пятью автомобилями. В результате аварии пострадала женщина.

В январе блогер полностью признал свою вину в аварии на повторном рассмотрении дела в суде.