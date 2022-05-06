В Петербурге 11 человек пострадали в результате столкновения двух маршруток
- РИА Новости
По информации МВД, 6 мая около 16:50 мск в Московском районе Петербурга на улице Типанова столкнулись две маршрутки.
«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек, среди них двое несовершеннолетних», — цитирует ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что в районе Белорусского вокзала в Москве произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Четыре человека госпитализированы с различными травмами, один скончался на месте.