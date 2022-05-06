В Петербурге 11 человек пострадали в результате столкновения двух маршруток

В Санкт-Петербурге, по предварительным данным, 11 человек пострадали в результате столкновения двух маршруток. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

РИА Новости