В Петербурге 11 человек пострадали в результате столкновения двух маршруток

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В Санкт-Петербурге, по предварительным данным, 11 человек пострадали в результате столкновения двух маршруток. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В Петербурге 11 человек пострадали в результате столкновения двух маршруток
  • РИА Новости

По информации МВД, 6 мая около 16:50 мск в Московском районе Петербурга на улице Типанова столкнулись две маршрутки.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек, среди них двое несовершеннолетних», — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что в районе Белорусского вокзала в Москве произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Четыре человека госпитализированы с различными травмами, один скончался на месте.

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