Психотерапевт Крашкина рассказала о причинах хронической усталости
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В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что прежде всего это высокий темп жизни.
«Как правило, развитие синдрома хронической усталости характерно для жителей мегаполисов и больших городов. Преимущественно им страдают люди в возрасте от 25 до 45 лет, испытывающие перегрузки на работе», — пояснила Крашкина.
По её словам, лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.
«Возможно, достаточно будет лишь изменить питание, увеличить время, отводящееся на отдых, сон, пройти занятия ЛФК и сеансы массажа, чаще принимать контрастный душ», — считает эксперт.
Она добавила, что динамика развития синдрома хронической усталости растёт, и особенно участились случаи среди тех, кто перенёс COVID-19.
Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.