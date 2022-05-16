Опрос: офисные и дистанционные сотрудники рассказали о своём питании в рабочее время

Офисные и дистанционные сотрудники рассказали о своём питании в рабочее время. Исследование провёл сервис SuperJob.

Об этом сообщает Life.ru.

С собой обед берут 61% респондентов, ещё 18% опрошенных едят в столовых, а 8% — в ресторанах.

По словам 5% участников исследования, они ходят во время перерыва домой, 2% заказывают доставку в офис.

В случае с удалёнкой 78% опрошенных питаются дома, 12% — в ресторанах, а 2% пользуются доставкой.

В том, что их обед и перекусы соответствуют принципам здорового питания, уверены 10% тех, кто ходит на работу, и 19% дистанционных сотрудников.

Считают, что питаются скорее правильно, чем неправильно, 30% офисных работников и 39% трудящихся удалённо.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.