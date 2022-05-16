Более 6 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в Удмуртии в этом году

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Единый государственный экзамен в Удмуртии напишут 6,8 тыс. человек в 2022 году.
Более 6 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в Удмуртии в этом году
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Экзамены для 11-классников сдадут 6,8 тыс. человек, в числе которых выпускники текущего года составили большинство — 6,1 тыс. человек. Прошлогодних учеников — 536 человек, обучающихся в средне специальных учебных заведениях — 131.

Наряду с этим стало известно, что с 16 мая в школах Москвы начнётся цикл мероприятий в рамках Недели Арктики, посвящённых Дню полярника и 280-летию открытия мыса Челюскин. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Для учеников проведут квиз об Арктике и полярный диктант. Школьникам также предложат записать видеообращение полярникам и задать им вопросы.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о профилактических мерах при проведении выпускных экзаменов в школах.

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