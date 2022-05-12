В Роспотребнадзоре напомнили о профилактических мерах при проведении экзаменов в школах

В Роспотребнадзоре рассказали о мерах по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19 при проведении выпускных экзаменов в школах.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Членам экзаменационных комиссий предписано использовать средства индивидуальной защиты, проветривать помещения и проводить уборки с применением дезинфицирующих средств.

Меры профилактики также не допускают проведения более одного экзамена в день.

Если экзамен длится четыре часа и более, выпускников должны обеспечить питанием и предоставлять воду вне зависимости от продолжительности экзамена.

Время ожидания начала экзамена в классах не должно превышать 30 минут.

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