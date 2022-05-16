В Пермском крае зарегистрировали 90 случаев коронавируса за сутки

В Пермском крае зарегистрировали 90 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 368 699.

В краевых стационарах лечатся 326 пациентов.

Также стало известно, что в Приморском крае вакцинировались более 2 тыс. подростков, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на региональное правительство.

Завершили иммунизацию 1463 несовершеннолетних.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.