В Пермском крае зарегистрировали 90 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает kp.ru.
Общее число заболевших в регионе достигло 368 699.
В краевых стационарах лечатся 326 пациентов.
Также стало известно, что в Приморском крае вакцинировались более 2 тыс. подростков, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на региональное правительство.
Завершили иммунизацию 1463 несовершеннолетних.
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.