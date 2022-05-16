В Удмуртии зарегистрировали 40 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 40 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 18 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 2672 пациента, в ковидных центрах — 133 пациента в состоянии средней тяжести, 17 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 40 человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге доля положительных тестов при ПЦР-исследованиях снизилась почти на треть за неделю, передают «Невские новости» со ссылкой на комитет по здравоохранению.

С 9 по 15 мая доля положительных тестов составила 5,36% от общего числа тестирований. Ежедневное число таких исследований составляет около 5—7 тыс.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.