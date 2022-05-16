В Удмуртии зарегистрировали 40 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии зарегистрировали 40 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 18 жителей.
В Удмуртии зарегистрировали 40 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © nicolas_

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 2672 пациента, в ковидных центрах — 133 пациента в состоянии средней тяжести, 17 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 40 человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге доля положительных тестов при ПЦР-исследованиях снизилась почти на треть за неделю, передают «Невские новости» со ссылкой на комитет по здравоохранению.

С 9 по 15 мая доля положительных тестов составила 5,36% от общего числа тестирований. Ежедневное число таких исследований составляет около 5—7 тыс.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить