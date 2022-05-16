Центр паллиативной помощи открылся на базе Боткинской больницы в Москве
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Это восьмой корпус, который начал работу после капитального ремонта по программе комплексного развития Боткинской больницы. Палаты пациентов в нём оснащены новейшим оборудованием.
«Широкие лечебные возможности этого стационара позволяют оказывать пациентам любую медицинскую помощь, в том числе теперь и паллиативную, по самым современным стандартам. Служба помощи этой категории пациентов в городе сейчас активно развивается: только за последние полгода мы открыли после ремонта ещё два центра, где обеспечены комфортные условия пребывания и все возможности ухода за пациентами», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее НСН сообщала, что в Москве появится гериатрический центр.