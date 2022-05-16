Центр паллиативной помощи открылся на базе Боткинской больницы в Москве

После капитального ремонта в столице открылся центр паллиативной помощи Боткинской больницы. Пациенты будут получать комплексную помощь по самым современным стандартам.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Это восьмой корпус, который начал работу после капитального ремонта по программе комплексного развития Боткинской больницы. Палаты пациентов в нём оснащены новейшим оборудованием.

«Широкие лечебные возможности этого стационара позволяют оказывать пациентам любую медицинскую помощь, в том числе теперь и паллиативную, по самым современным стандартам. Служба помощи этой категории пациентов в городе сейчас активно развивается: только за последние полгода мы открыли после ремонта ещё два центра, где обеспечены комфортные условия пребывания и все возможности ухода за пациентами», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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