Центр паллиативной помощи открылся на базе Боткинской больницы в Москве

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После капитального ремонта в столице открылся центр паллиативной помощи Боткинской больницы. Пациенты будут получать комплексную помощь по самым современным стандартам.
Центр паллиативной помощи открылся на базе Боткинской больницы в Москве

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Это восьмой корпус, который начал работу после капитального ремонта по программе комплексного развития Боткинской больницы. Палаты пациентов в нём оснащены новейшим оборудованием.

«Широкие лечебные возможности этого стационара позволяют оказывать пациентам любую медицинскую помощь, в том числе теперь и паллиативную, по самым современным стандартам. Служба помощи этой категории пациентов в городе сейчас активно развивается: только за последние полгода мы открыли после ремонта ещё два центра, где обеспечены комфортные условия пребывания и все возможности ухода за пациентами», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве появится гериатрический центр.

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