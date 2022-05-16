Фитотерапевт Лущик назвал самый полезный сорт мёда

Врач-фитотерапевт кандидат биологических наук Михаил Лущик рассказал о полезных свойствах мёда.

Очень многое зависит от того, из нектара каких цветов и деревьев пчёлами был произведён мёд. Так, в липовом есть вещества, которые помогают ускорить выздоровление при простудах, сказал специалист в беседе с Пятым каналом.

«Очень ценятся специфические виды мёда из отдельно взятых трав или с лугов, например гречишный. Но особенно полезен мёд из разнотравья», — уточнил он.

По словам Лущика, в таком мёде много калия, необходимого для здоровья сердечной мышцы, печени и нервной ткани. Также в нём содержатся антиоксиданты, помогающие дольше поддерживать сосуды в здоровом состоянии.

Ранее в беседе с Nation News диетолог Поляков посоветовал навсегда отказаться от сладких напитков.