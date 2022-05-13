Врач Меньшикова напомнила о вреде употребления алкоголя во время беременности

Короткая ссылка
Акушер-гинеколог Ирина Меньшикова напомнила о вреде употребления алкоголя во время беременности.
Врач Меньшикова напомнила о вреде употребления алкоголя во время беременности
  • Gettyimages.ru

В беседе с Пятым каналом она отметила, что во втором и третьем триместре у ребёнка может сформироваться сочетание психологических и физиологических дефектов.

Среди них — деформация рёбер, близорукость, порок сердца.

«Такие младенцы могут родиться без почек или с недоразвитыми почками», — предупредила Меньшикова.

Она добавила, что такие дети нередко могут отставать в социализации.

Ранее акушер-гинеколог Анна Новосёлова рассказала, что во время беременности уровень гемоглобина в крови может снижаться, из-за чего возрастает риск преждевременных родов, задержек роста и развития плода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить