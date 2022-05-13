Врач Меньшикова напомнила о вреде употребления алкоголя во время беременности

Акушер-гинеколог Ирина Меньшикова напомнила о вреде употребления алкоголя во время беременности.

В беседе с Пятым каналом она отметила, что во втором и третьем триместре у ребёнка может сформироваться сочетание психологических и физиологических дефектов.

Среди них — деформация рёбер, близорукость, порок сердца.

«Такие младенцы могут родиться без почек или с недоразвитыми почками», — предупредила Меньшикова.

Она добавила, что такие дети нередко могут отставать в социализации.

Ранее акушер-гинеколог Анна Новосёлова рассказала, что во время беременности уровень гемоглобина в крови может снижаться, из-за чего возрастает риск преждевременных родов, задержек роста и развития плода.