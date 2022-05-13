В Приморье зафиксировали 31 случай COVID-19 за сутки

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В Приморском крае зафиксировали 31 случай COVID-19 за последние сутки.
В Приморье зафиксировали 31 случай COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на региональный Минздрав.

На амбулаторном лечении находится 481 пациент.

Вакцинацию прошли 1 058 160 жителей, завершили иммунизацию 783 917. Также прививку сделали 1417 подростков.

Тем временем в Хакасии продлили режим повышенной готовности по COVID-19, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство. Он будет действовать до 12 июня включительно.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.

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