В Приморье зафиксировали 31 случай COVID-19 за сутки

В Приморском крае зафиксировали 31 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на региональный Минздрав.

На амбулаторном лечении находится 481 пациент.

Вакцинацию прошли 1 058 160 жителей, завершили иммунизацию 783 917. Также прививку сделали 1417 подростков.

Тем временем в Хакасии продлили режим повышенной готовности по COVID-19, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство. Он будет действовать до 12 июня включительно.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.