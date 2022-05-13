В Удмуртии подтвердили 38 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии подтвердили 38 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Удмуртии подтвердили 38 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 2679 пациентов, в ковидных центрах — 131 пациент в состоянии средней степени тяжести, 19 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 30 жителей.

В целом в России за сутки выявили 4896 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.

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