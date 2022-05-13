В Хабаровском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Хабаровском крае за минувшую неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 27%, среди детей — на 24%.
В Хабаровском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com.

На заседании оперштаба также рассказали, что регион получил 100 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса. Их будут использовать при госпитализации и экстренных, и плановых больных.

Тем временем в Санкт-Петербурге за сутки выявили 337 случаев COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 174 человека. Выздоровели 549 жителей.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.

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