В Кемеровской области зарегистрировали 85 случаев COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зарегистрировали 85 случаев COVID-19 за последние сутки. Вылечились 83 жителя.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Общее число заболевших в регионе достигло 162 903. Вылечился 159 381 житель.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 1184 пациента.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 4896 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.