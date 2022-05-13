В Иркутской области выявили 72 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 72 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 292 706 человек. Вылечились 288 117 жителей.

Также стало известно, что в Приморском крае зарегистрировали 31 случай коронавируса за минувшие 24 часа. Общее число заболевших в регионе достигло 174 610, передаёт mk.ru со ссылкой на краевое правительство.

Вылечились 172 005 человек, в том числе 41 — за последние сутки.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.