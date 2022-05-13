Психиатр Хайкин перечислил виды нарушений мозговой деятельности на фоне COVID-19

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Врач-психиатр, старший научный сотрудник психоневрологического диспансера Москвы, кандидат медицинских наук Вадим Хайкин рассказал, что после COVID-19 у некоторых пациентов могут развиться три вида нарушений деятельности головного мозга.
Психиатр Хайкин перечислил виды нарушений мозговой деятельности на фоне COVID-19
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В число таких нарушений могут войти снижение памяти и умственной работоспособности, тревожные расстройства и бессонница.

«Первые чаще всего встречаются в пожилом и старческом возрасте даже после лёгкой формы COVID-19. Человек становится невнимательным и забывчивым. Тревожные расстройства проявляются в молодом возрасте до 44 лет включительно и среднем, до 59 лет. Нарушения сна характерны для разных групп людей», — объяснил Хайкин в беседе с URA.RU.

По его словам, в случае проявления одного из трёх симптомов необходимо обратиться к специалисту.

Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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