Отоларинголог Зайцев назвал возможные последствия искривления носовой перегородки

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, что люди с искривлённой перегородкой носа наиболее склонны к ринитам.

«Хронический ринит, помимо дискомфорта, способствует плохой вентиляции головного мозга. Человек плохо высыпается, храпит, появляется склонность к инфарктам и инсультам. Он чувствует разбитость, появляются головная боль, апатия. А начинается всё с банального насморка, который не пролечили в своё время», — сказал Зайцев в беседе с URA.RU.

Врач объяснил, что чем сильнее искривлена носовая перегородка, тем выше вероятность затруднения носового дыхания.

«Только треть населения имеет ровную перегородку носа», — заключил отоларинголог.

Ранее в беседе с Nation News врач Пекарева назвала резкий набор веса признаком гормонального сбоя в организме.