Отоларинголог Зайцев назвал возможные последствия искривления носовой перегородки
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«Хронический ринит, помимо дискомфорта, способствует плохой вентиляции головного мозга. Человек плохо высыпается, храпит, появляется склонность к инфарктам и инсультам. Он чувствует разбитость, появляются головная боль, апатия. А начинается всё с банального насморка, который не пролечили в своё время», — сказал Зайцев в беседе с URA.RU.
Врач объяснил, что чем сильнее искривлена носовая перегородка, тем выше вероятность затруднения носового дыхания.
«Только треть населения имеет ровную перегородку носа», — заключил отоларинголог.
Ранее в беседе с Nation News врач Пекарева назвала резкий набор веса признаком гормонального сбоя в организме.