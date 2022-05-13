Гематолог Ненашева рассказала о связи между состоянием здоровья и группой крови
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Например, люди с I группой крови наименее подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы, сказала Ненашева в беседе с Пятым каналом.
При воздействии определённых триггеров они имеют меньше шансов на формирование тромбов, инфаркт или инсульт, уточнила она.
По её словам, группа крови может влиять и на особенности репродуктивной системы.
Так, женщины с III группой крови реже других испытывают сложности с зачатием.
Ранее заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова в беседе с URA.RU рассказала, что частое использование смартфона может привести к искривлению позвоночника и головным болям.