В Иркутской области зарегистрировали 31 случай COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 292 634.
«Лечение в больницах проходят 386 пациентов с диагнозом COVID-19, что на 13 меньше по сравнению с предыдущим днём. За сутки с болезнью справились 122 человека, с начала пандемии — 288 030», — рассказали в штабе.
Также стало известно, что в Ульяновской области прививку от коронавируса к настоящему времени сделали 719 878 человек, оба компонента вакцины получили 557 920, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Ревакцинированы 129 820 жителей.
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.