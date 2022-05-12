В Иркутской области зарегистрировали 31 случай COVID-19 за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 31 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 292 634.

«Лечение в больницах проходят 386 пациентов с диагнозом COVID-19, что на 13 меньше по сравнению с предыдущим днём. За сутки с болезнью справились 122 человека, с начала пандемии — 288 030», — рассказали в штабе.

Также стало известно, что в Ульяновской области прививку от коронавируса к настоящему времени сделали 719 878 человек, оба компонента вакцины получили 557 920, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Ревакцинированы 129 820 жителей.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.