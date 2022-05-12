В Удмуртии выявили 33 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии выявили 33 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 32 жителя.
В Удмуртии выявили 33 случая COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С начала пандемии в республике заболели 166 318 жителей, вылечился 161 831.

Под наблюдением в поликлиниках находятся 2687 пациентов, в ковидных стационарах — 145 пациентов в состоянии средней степени тяжести, 16 — в тяжёлом, передаёт ИА «Удмуртия».

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить