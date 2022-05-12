В Удмуртии выявили 33 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 33 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 32 жителя.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С начала пандемии в республике заболели 166 318 жителей, вылечился 161 831.

Под наблюдением в поликлиниках находятся 2687 пациентов, в ковидных стационарах — 145 пациентов в состоянии средней степени тяжести, 16 — в тяжёлом, передаёт ИА «Удмуртия».

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.