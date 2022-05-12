Роскачество обнаружило признаки фальсификации у 10% сыра «Российский»
Об этом информируют «Известия» со ссылкой на данные всероссийского исследования полутвердых сыров массового сегмента, приводимые Роскачеством.
В сообщении сказано, что доля фальсификата среди дешёвого сыра «Российский» составила 10,26%. Эти товары не рекомендованы покупателям, так как получили ноль баллов в рейтинге Роскачества.
Отмечается, что исследование проводилось совместно с Россельхознадзором по поручению правительства России.
Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных брендов из России.