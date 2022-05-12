Роскачество обнаружило признаки фальсификации у 10% сыра «Российский»

Роскачество заявило, что более 10% сыра «Российский» отечественного и белорусского производства стоимостью не дороже 660 рублей за 1 кг является фальсификатом.

Об этом информируют «Известия» со ссылкой на данные всероссийского исследования полутвердых сыров массового сегмента, приводимые Роскачеством.

В сообщении сказано, что доля фальсификата среди дешёвого сыра «Российский» составила 10,26%. Эти товары не рекомендованы покупателям, так как получили ноль баллов в рейтинге Роскачества.

Отмечается, что исследование проводилось совместно с Россельхознадзором по поручению правительства России.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных брендов из России.