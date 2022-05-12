Экономист Клопенко: России не грозит голод в случае прекращения импорта продовольствия

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Экономист Егор Клопенко исключил возможность продовольственного кризиса в России в случае прекращения поставок продовольствия из-за рубежа.

В комментарии агентству «Прайм» он напомнил, что Россия абсолютно автономна в производстве яиц, картофеля, овощей, сахара, растительного масла и рыбы. Эксперт также отметил рост экспорта молочной продукции и мяса в другие страны.

«Россия обеспечивает сама себя практически всем необходимым набором продовольствия. И даже если весь мир перестанет поставлять продовольствие в Россию по причине его нехватки, то россиянам голодать не придётся», — сказал Клопенко.

Ранее британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.

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