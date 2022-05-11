Путин освободил Балана от должности замдиректора ФСИН

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Президент России Владимир Путин освободил Валерия Балана от должности замдиректора ФСИН.
Путин освободил Балана от должности замдиректора ФСИН
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральный службы исполнения наказаний», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 11 мая.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Кирилла Богданова от должности замминистра транспорта по его просьбе.

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