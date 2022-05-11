Путин освободил Балана от должности замдиректора ФСИН
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральный службы исполнения наказаний», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 11 мая.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Кирилла Богданова от должности замминистра транспорта по его просьбе.