Российский президент Владимир Путин освободил Виктора Ничипорчука от должности замглавы МЧС России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий», — говорится в документе.

Ничипорчук был назначен заместителем главы МЧС 4 июня 2020 года.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента.