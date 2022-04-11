Путин освободил Виктора Ничипорчука от должности замглавы МЧС

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Российский президент Владимир Путин освободил Виктора Ничипорчука от должности замглавы МЧС России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин освободил Виктора Ничипорчука от должности замглавы МЧС
  • РИА Новости

«Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий», — говорится в документе.

Ничипорчук был назначен заместителем главы МЧС 4 июня 2020 года.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента.

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