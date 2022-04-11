Путин освободил Виктора Ничипорчука от должности замглавы МЧС
- РИА Новости
«Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий», — говорится в документе.
Ничипорчук был назначен заместителем главы МЧС 4 июня 2020 года.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента.