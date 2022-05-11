Мурашко: более 100 тысяч человек в России продолжают болеть COVID-19
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Его слова приводит РИА Новости.
«Коронавирусная инфекция спала, да, но полностью не ушла. Больше 100 тыс. человек сегодня активно болеют», — сказал министр.
Он также отметил, что перед летними каникулами крайне важно вакцинировать детей, чтобы не допустить развития болезни.
Накануне за сутки в России госпитализировали 1 тыс. человек с COVID-19.
Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».