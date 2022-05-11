Мурашко: более 100 тысяч человек в России продолжают болеть COVID-19

На форуме «Здоровье нации — основа процветания России» министр здравоохранения страны Михаил Мурашко напомнил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией спала, но не ушла полностью. Более 100 тыс. человек в России продолжают болеть COVID-19.

Его слова приводит РИА Новости.

«Коронавирусная инфекция спала, да, но полностью не ушла. Больше 100 тыс. человек сегодня активно болеют», — сказал министр.

Он также отметил, что перед летними каникулами крайне важно вакцинировать детей, чтобы не допустить развития болезни.

Накануне за сутки в России госпитализировали 1 тыс. человек с COVID-19.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».