Мурашко: более 100 тысяч человек в России продолжают болеть COVID-19

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На форуме «Здоровье нации — основа процветания России» министр здравоохранения страны Михаил Мурашко напомнил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией спала, но не ушла полностью. Более 100 тыс. человек в России продолжают болеть COVID-19.
Мурашко: более 100 тысяч человек в России продолжают болеть COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © LeoPatrizi

Его слова приводит РИА Новости

«Коронавирусная инфекция спала, да, но полностью не ушла. Больше 100 тыс. человек сегодня активно болеют», — сказал министр.

Он также отметил, что перед летними каникулами крайне важно вакцинировать детей, чтобы не допустить развития болезни.

Накануне за сутки в России госпитализировали 1 тыс. человек с COVID-19.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».

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