За сутки в России госпитализировали 1 тысячу человек с COVID-19

За сутки в России госпитализировали 1 тыс. человек с COVID-19, накануне — 1218.

Всего за 24 часа выявлен 4531 случай инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 5030 случаев заболевания.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умер 101 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 103 пациента.

Также за сутки выздоровели 5014 человек, накануне — 5959.

Врач-офтальмохирург центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль рассказала URA.RU, что пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на тёмные пятна перед глазами и искривление изображения.