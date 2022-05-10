За сутки в России госпитализировали 1 тысячу человек с COVID-19
- РИА Новости
Всего за 24 часа выявлен 4531 случай инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 5030 случаев заболевания.
Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки умер 101 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 103 пациента.
Также за сутки выздоровели 5014 человек, накануне — 5959.
Врач-офтальмохирург центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль рассказала URA.RU, что пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на тёмные пятна перед глазами и искривление изображения.