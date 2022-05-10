Иммунолог Крючков прокомментировал ситуацию с коронавирусом

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Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков рассказал, что мощной волны коронавируса летом ждать не стоит.
Иммунолог Крючков прокомментировал ситуацию с коронавирусом
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  • © Bloomberg Creative

Иммунолог сказал об этом в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Крючкова, определённый всплеск заболеваемости может быть летом, поскольку коронавирус пока не стал сезонным заболеванием и не привязан к определённому временному периоду.

«Конечно, условий для такого мощного всплеска, который был год назад, нет, поскольку не появился новый штамм с особыми свойствами, как, например, дельта. Она была резко более заразной и патогенной, чем предыдущие мутации. Поэтому летом ждать сильно полноценную волну заболеваемости не стоит», — отметил Крючков.

Врач-офтальмохирург центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль рассказала URA.RU, что пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на тёмные пятна перед глазами и искривление изображения.

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