Иммунолог Крючков рассказал, почему летом нужно пройти ревакцинацию от COVID-19

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков рассказал, нужно ли ревакцинироваться от коронавируса, если новых более заразных и патогенных штаммов не появилось.

Иммунолог рассказал об этом в беседе с Радио «Комсомольская правда».

«Если в летний период у вас подошло время для повторной вакцинации, это лучше сделать. Есть очень высокая вероятность того, что новая большая волна заболеваемости может быть осенью. И чтобы себя по максимуму защитить, не будет очень сложно пойти и одну вакцину поставить», — заявил Крючков.

Он также отметил, что в ближайшие месяцы будут зарегистрированы как минимум три новые российские вакцины.

«Но даже если не говорить о выборе, то тот же самый «Спутник Лайт» с однократной инъекцией вполне сгодится. Просто это дополнительная значительная гарантия в условиях отсутствия практически других каких-либо противоэпидемических ограничений», — пояснил иммунолог.

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