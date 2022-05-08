«Служить Родине — не всегда держать в руках оружие»: как живут представители российских военных династий

RT пообщался с представителями трёх военных династий. Они рассказали, почему решили продолжить семейное дело, как складывается их карьера и хотели бы они, чтобы дети тоже пошли по их стопам.

«Начинаю понимать чувства дедушки»

«В первом классе я думал, что вообще у всех детей родители военные, потому что у моей одноклассницы родители тоже были военнослужащие. С самого детства я считал, что военная служба — абсолютно естественный и нормальный выбор для любого человека», — говорит 38-летний Антон Лузик. Его отец служил на Северном флоте. Антон родился в Ленинграде, но основную часть детства провёл в военном гарнизоне Североморска. «Так как брат в 1996 году поступил в Военно-морской инженерный институт в Пушкине и тоже стал военным моряком, то и мой выбор был абсолютно очевиден», — добавляет он.

Мужчина окончил Военно-медицинскую академию и стал военно-морским хирургом на Северном флоте. Сейчас он уже подполковник медицинской службы и возглавляет стоматологическое отделение в должности главного стоматолога 442-го военного клинического госпиталя Западного военного округа.

«Я всегда хотел быть одновременно врачом и военным, а в девятом классе узнал, что существует Военно-медицинская академия в Питере, которая как раз готовит по профессии моей мечты», — вспоминает Лузик.

© Фото из личного архива

Антон — военный уже в четвёртом поколении. Его дед со стороны отца воевал в Великую Отечественную, дважды попадал в лагеря смерти и сбегал оттуда, присоединился к рядам Красной армии и участвовал в битве за Берлин. «Из-за того, что он в детстве находился на оккупированных территориях и потом в концлагерях, путь в военные вузы дедушке был закрыт. И даже когда он поступил в строительный институт в Ленинграде, его из-за этого, к сожалению, отчислили. Он стал прорабом строительной бригады, и многие здания в нашем городе построены им», — говорит Антон Лузик.

Бабушка со стороны матери жила в блокадном Ленинграде, продолжает он: «В 15 лет она пыталась уйти на фронт, но ей отказали в связи с тем, что у неё был туберкулёз кожи лица. Тогда она вошла в ряды гражданской противовоздушной обороны. С 1941 по 1943 год дежурила на крышах домов, охраняла город от зажигательных бомб, предупреждала о налётах».

Прадедушка Антона окончил Морской кадетский корпус, получил офицерский чин и уехал служить в Хельсинки на нашу военно-морскую базу, говорит мужчина: «Потом был переведён из-за революционных событий в Кронштадт, а с началом Гражданской войны ушёл с военной службы».

Даже жена у Антона Лузика военнослужащая. «Мама моей супруги служила в лётном гарнизоне Северноморск-3. Когда мы уже после свадьбы, поменяв несколько военных гарнизонов, приехали в Ростов-на-Дону, жена и сама изъявила желание призваться на военную службу, — рассказывает он. — Честно говоря, я вначале отнёсся к этому осторожно, потому что есть предубеждения касательно того, женское ли это дело — в армии служить. Но я был не против этой идеи, если супруга сама считает такой путь нужным. И вот, спустя пять лет она не жалеет о своём выборе. Сейчас служит в одной из структур Северного флота».

Неудивительно, что и дети в такой семье хотят продолжить дело своих родителей. Старший сын Илья поступил в Нахимовское военно-морское училище, причём, как вспоминает Антон, для него с женой это стало неожиданностью: «Приехали в Санкт-Петербург к дедушке, капитану 1-го ранга в отставке, отправились в Царскосельский лицей, и так сына захватил рассказ про жизнь и быт лицеистов, что и сам захотел учиться в строгом мужском коллективе».

Сейчас, уже будучи отцом, Антон говорит, что начинает понимать чувства старших родственников, когда их дети избирают военную стезю. На присягу внука в академию в 2000 году приехал дедушка. «Двоюродный брат сфотографировал дедушку в тот торжественный момент. У него была улыбка на лице, умиление до слёз. Он прошёл этот сложный жизненный путь, участвовал в таких колоссальных событиях, как Великая Отечественная война, прожил долгую жизнь… И он видит, как всё, что он делал в этой жизни для своих детей и внуков, было не зря».

«Есть чем гордиться»

Семью 44-летнего Дмитрия Гулия смело можно назвать примером военной династии. «Папа военный, дед по материнской линии служил в Панфиловской бригаде, сражался под Москвой, получил ранение, награждён орденом Великой Отечественной войны I степени, — перечисляет он. — Дедушка по отцовской линии погиб в 1941 году в Западной Украине от рук бандеровцев. Впоследствии я узнал, что служил ещё и мой прапрадед — в царской армии, участвовал в освобождении Крыма».

Путь предков продолжают потомки. У Дмитрия и его жены Юлии трое сыновей: старший учится в академии МЧС, средний заканчивает Московскоесуворовское училище и собирается поступать в Военно-морскую академию имени адмирала Кузнецова, а младший ещё в школе, но уже хочет стать военным врачом.

© Фото из личного архива

Дмитрий родом из Севастополя. В 1994 году уехал учиться в Санкт-Петербург, в Военно-морское инженерное училище имени Дзержинского. После его окончания шесть лет служил в морской пехоте. Сейчас Дмитрий полковник, руководитель одного из направлений в Генеральном штабе Минобороны.

По словам мужчины, живя в городе русских моряков, нельзя не увлечься военно-морским флотом. «Помню, как папа брал меня к себе в воинскую часть, я смотрел, как проходили службу матросы, чем они занимались, какой там порядок. Это меня вдохновляло, — говорит Дмитрий. — Но особенные впечатления были, когда он меня привозил на парады в честь Дня ВМФ или 9 Мая, когда можно было посмотреть на огромные корабли не на картинке, а вживую. Да что там посмотреть, можно было самому походить по ним!»

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Он рассказывает, что старший и средний сыновья тоже сами заинтересовались военной профессией: «Когда старшему было года три-четыре, я служил в морской пехоте. И вот однажды я выстроил на плацу подразделение, а он встал в конце строя по стойке смирно и с серьёзным видом слушал, как проходит разбор. Я даже сначала не понял, почему матросы смеются, а они на ребёнка отвлеклись».

Как считает офицер, обязанность родителей — помочь определиться с тем, куда пойти учиться, но выбрать дальнейшее направление службы должны сами дети. «Нет разницы, будешь ты моряком, десантником или, как я, станешь защищать Родину на дипломатическом уровне. Есть к чему стремиться, есть чем гордиться», — рассуждает он.

23-летний старший сын Вячеслав почти слово в слово говорит то же, что и его отец: «Служить Родине — это не всегда держать в руках оружие. Можно защищать население и дорогих тебе людей в мирное время внутри страны».

Семья всегда была для него примером, добавляет молодой человек, поэтому и сомнений в том, какой путь избрать, не возникало: «Я смотрел на отца, на дедушку и знал, что за ними надёжность, стойкость и уверенность в будущем. Я понял, что, если хочу такого же для себя, то и действовать надо так же».

Продолжая династию военных, старший сын чувствует не только гордость, но и большую ответственность: «За тобой стоит много людей твоего рода, которые отдали свои жизни служению Родине. И ты должен понимать, что заложенное ими сейчас продолжается и в тебе».

Среднему сыну Даниилу сейчас 18 лет. Решение пойти в суворовское училище он принял сам, хотя и не без деликатного совета отца. «На тот момент я плохо занимался спортом, да и с дисциплиной были кое-какие проблемы. А папа сказал, что в суворовском училище хорошее образование, там могут воспитать настоящего человека, научить разным правилам этикета, улучшить физическую подготовку».

Юноша планирует поступить в Военно-морскую академию, как и его отец, но выучиться по направлению военно-политическая работа. «В детстве я метался между разными профессиями: и моряком хотел стать, и морским пехотинцем. В детском саду как-то преподавательница музыки сказала, чтобы я надел фуражку военно-морского офицера и спел песню про моряка. Может, с этого всё началось, — улыбается Даниил.— В пятом классе меня один из курсантов, приехавших в училище на стажировку, прозвал «Морячок». Ну и, конечно, постоянно видел отца в форме, ездили в Севастополь, смотрели корабли на параде. Ты видишь мощь нашей страны, нашей армии. К такому нельзя остаться равнодушным».

«Танкистом быть не планировал»

Антону Старостину 26 лет, он родился в Калининграде в семье офицеров. Отец — подполковник, мама — прапорщик, оба отслужили во Внутренних войсках МВД России, сейчас в отставке. Дедушка —майор войск противовоздушной обороны, а прадед — подполковник железнодорожных войск, был в рядах Красной армии.

В 2016 году молодой человек поступил в Казанское высшее танковое командное училище. «В детстве у меня было больше танков, чем других игрушек, и много книг про них. При этом танкистом я быть не планировал, просто знал, что стану военным. Но когда пришла пора поступать, я прикинул, где пригодится мой склад ума, какие предметы мне даются легче, и выбрал училище в соответствии с этим», — вспоминает Антон.

© Фото из личного архива

По его словам, он даже не рассматривал вариант карьеры на гражданке: «Вся моя жизнь была с военными, я постоянно жил в гарнизонах. В одном из них за мной даже был «закреплён» сержант: ходил со мной по части, когда отец приводил меня на работу».

Хотя у молодого человека пока нет детей, он хотел бы, чтобы сын продолжил их семейное дело. «Быть военным — достойная профессия во все времена. Я офицер в четвёртом поколении, не хотелось бы менять традиции. Можно поменять вид Вооружённых сил, структуру, но не переставать служить Родине», — говорит он.

После окончания училища Антон отслужил два года, а 24 февраля 2022 года старший лейтенант, командир танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота был направлен на спецоперацию. Его подразделение захватило переправу через Днепр, чем обеспечило прорыв основных сил для захвата района дамбы Северо-Крымского канала, кроме того его экипаж уничтожил восемь БТР противника в ходе попытки отбить переправу. Антон был контужен, но не вышел из боя, а его экипаж уничтожил ещё два украинских танка. За это военный 4 марта указом Владимира Путина был удостоен звания Героя Российской Федерации.

«Осознание того, что я стал Героем России в таком возрасте, ещё не пришло. Перед отъездом я не думал: «Вот, сейчас поеду и медалей себе заработаю», такого никогда не было. Приятно, конечно, что оценили твою заслугу», — делится эмоциями офицер.

Во время боя Антон также получил ранение в руку. Молодой человек до сих пор находится в военном госпитале: из-за повреждённого осколком нерва ему требуется реабилитация. Он не перестаёт думать о своих боевых товарищах: «Мне как-то не по себе, я переживаю, что сейчас я здесь, а мои ребята там, без меня. Хочу быстрее выздороветь и поехать туда. Хотя меня всё равно никто не пустит с такой рукой... Я надеюсь, что мои товарищи скоро вернутся домой живые и здоровые. И когда я поправлюсь и вернусь в батальон, там будут все мои ребята», — говорит офицер.