«Я сделала правильный выбор»: жёны офицеров рассказывают, каково быть замужем за военным

В новостных сюжетах о специальной операции показывают крепких парней в касках, бронежилетах и с оружием в руках. Но не все видят, что за спиной каждого бойца нередко стоит сильная духом женщина. Офицерские жёны терпеливо и с любовью ждали и будут ждать своих мужчин и с рутинных заданий, и из сложных командировок. Как супруги военных стали надёжным тылом, что помогает им справляться с трудностями гарнизонной жизни и в чём они видят секрет семейного счастья — в материале RT.

«Умеем ждать»

34-летняя Юлия Любимова родилась в городе Иванове. Девушка выросла в семье гражданских: мама работала воспитательницей в детском саду, а папа проводил электросвязь. Из военных в семье был дядя, а в дальнейшем по его стопам пошёл брат Юлии.

«Мама мечтала выйти замуж за военного, а я, получается, воплотила её мечту в жизнь. Хотя у меня таких мыслей никогда не было», — говорит Юлия.

Во время учёбы в химико-технологическом университете, когда девушке было 19 лет, она встретила своего будущего мужа. «Мы праздновали в баре окончание сессии с подругами, а за соседним столиком были его друзья. Тут вошёл он и громко хлопнул дверью — естественно, он обратил на себя внимание. Я обернулась, посмотрела в эти голубые глаза — и сразу же влюбилась, — вспоминает Юля. — Потом мы с ним потанцевали, так и познакомились».

Со свадьбы прошло уже 14 лет. У пары трое детей и четыре военных гарнизона за спиной. «В каждом городе оставляешь часть своего сердца. Переезжать интересно, но в то же время непросто. Каждый раз налаживать быт, создавать уют и знакомиться с новыми людьми, — делится Юля. — Но у меня уже есть лайфхак, как расширить круг общения сразу после переезда. Основное место — детская площадка. Кроме того, нужно записать детей во все возможные кружки и секции, а самой ходить, например, на фитнес».

Часто мужей-военных не бывает дома — это специфика службы. Пока мужчины находятся на учениях, в караулах и командировках, их жёны ведут хозяйство и воспитывают детей. Юле с тремя детьми никто не помогает: бабушки остались в родном городе. «Я не знаю, как я всё успеваю. Но у меня дети такие, мне с ними повезло, у каждого есть свои обязанности: кто-то моет пол, кто-то отвечает за посуду, могут последить за младшей дочкой, когда мне надо заняться своими делами», — говорит Любимова.

Юлия Любимова

© Фото из личного архива

Несмотря на колоссальную занятость, она успевает ещё и вести свой небольшой бизнес — делает на заказ торты и пирожные без сахара и глютена для тех, кто хочет питаться правильно. В своём небольшом городе Любимова достаточно известна — за её десертами покупатели приезжают со всей области, а заказы продолжают поступать, несмотря на ограничение некоторых социальных сетей в России.

«Помимо рутинных дел, важно делать что-то для себя, реализовываться, заниматься творчеством и отрываться от бытовых дел, включаться в работу», — советует она.

Умение ждать — это самое главное отличие офицерских жён от других, убеждена Любимова. «Мы уже привыкли жить в ожидании. Некоторые офицеры уезжают в самые опасные места нашей планеты, но мы воспринимаем это как должное. Приходится подстраиваться во многих ситуациях под обстоятельства, переезжать с места на место, иногда бывает непросто с трудоустройством, с детскими садами и школами. Это закаляет характер. Я очень изменилась за эти годы, у меня появился внутренний стержень, благодаря которому я научилась справляться с трудностями. Каждая жена военного уникальна, мы разные, с разными жизненными историями. Мы — символ домашнего очага. Муж приходит с работы домой голодный и уставший, иногда сердитый, а ты его выслушаешь, обнимешь — и мир в его душе восстанавливается. Жена офицера — надёжный и любящий тыл», — рассуждает Юля.

Сейчас её супруг находится на специальной операции, она не видела его больше двух месяцев. Редко удаётся связываться по телефону.

«Я бы хотела сказать своему мужу, да и другим ребятам, кто сейчас там: мы за вас молимся, мы верим в вас, в то, что правда на нашей стороне и что вы обязательно сделаете своё дело и вернётесь домой. Мы вас любим и ждём», — обращается она к военным.

Офицерские жёны и до специальной операции были сплочённым сообществом, но сейчас поддержка друг друга особенно ценится. «У нас тут подруга рожала, а её супруг находится там и, естественно, не смог встретить её из роддома. Мы организовались и все встретили её с шариками и цветами. Ей было очень приятно», — приводит пример собеседница RT.

«Быть в одной связке»

Юлии Гулий 44 года. Она родилась в семье военных. Отец закончил службу в звании полковника, он занимал должность заместителя начальника тыла Ленинградского военного округа, а мама служила в зенитно-ракетном полку по контракту. Вместе с семьёй и братом они долгое время жили на севере, в городе Белогорске. Ещё с детства Юлия привыкла к военному быту: постоянные переезды, смена школ и частое отсутствие отца дома.

Юлия Гулий с мужем

© Фото из личного архива

«В детстве мне мама, конечно, в шутку, говорила: «Замуж только не за военного! Видишь, его никогда нет дома и Родина у него на первом месте». А когда я стала постарше, учась в педагогическом колледже, про нас тоже шутили: мол, у военных жёны — учителя или врачи. Я с этим согласна, ведь эти профессии нужны в любой воинской части, в каком уголке России она бы ни находилась», — рассуждает Юлия.

Со своим будущим мужем Дмитрием она познакомилась, ещё когда была студенткой, а он — курсантом военно-морского училища. «Для меня примером настоящего мужчины всегда был отец. Помимо качеств, которыми обычно обладают военные: надёжность и умение держать своё слово, — мне ещё нравилась его аккуратность. Папа всегда был подстриженный, в наглаженной форме, подтянутый и дисциплинированный. Когда я познакомилась со своим мужем, первое, что мне понравилось, — когда он мне сказал, что позвонит ровно в 12 на следующий день, — и так и сделал, ни на минуту позже», — вспоминает она.

Сейчас Юлия вместе с семьёй живёт в Москве. У неё трое сыновей, все продолжили или собираются продолжить династию. Старший учится в академии МЧС, средний заканчивает Суворовское училище и планирует поступать в Военно-морскую академию, а младший, школьник, мечтает стать военным врачом.

Юлия рассказывает, что, когда дети были маленькие, у неё не было помощников, родственники жили в другом городе.

«Это очень дисциплинировало и сплачивало нашу семью. Я часто задумываюсь о молодых девочках, да и в какой-то степени их понимаю, когда в случае любой ссоры или какого-то недопонимания они собирают вещи и идут домой. У меня такой возможности не было, и с возрастом я стала понимать, что не поехала бы в Питер из Москвы искать помощи у родителей. Нужно всегда решать проблему и не принимать поспешных решений. Не стоит копить обиду и нельзя молчать», — даёт совет Юлия молодым жёнам военных.

Сама Юля замужем уже 24 года. Вместе с Дмитрием они пережили непростые времена. «Офицерскую жену я вижу издалека. Хотя бы по тому, что она может приготовить ужин хоть из корки хлеба. Потому что так зачастую и бывало, особенно в юные годы. Сейчас финансирование для военных достойное, они чувствуют себя нужными Родине. Хотя ещё 18 лет назад далеко не все были готовы жить в тяжёлых условиях. Но мы это выдержали», — вспоминает собеседница RT.

По мнению Юлии, секрет счастливого брака в том, чтобы даже в сложных ситуациях «быть в одной связке с мужем — как во время исполнения боевого задания, когда ты в сцепке со своим напарником».

«Горжусь мужем»

Юлии Лёвкиной 28 лет, она родилась в Казахстане. Девушка рассказывает, что её семья не имеет отношения к военной службе. «Я никогда не думала, что выйду замуж именно за военного. Никогда об этом не мечтала, но так получилось», — делится она.

Юлия Лёвкина с супругом

© Фото из личного архива

Своего будущего супруга Алексея она встретила восемь лет назад на сайте знакомств. Сейчас пара живёт по месту службы Алексея, в Ростовской области.

«Мне кажется, что мужчины-военные отличаются от других мужчин. У Алексея и родители военные, они совсем другие люди. Такая собранность, дисциплина, всё по полочкам. В моём супруге мне понравилась именно серьёзность, он чётко знал, какие у него намерения. В нём есть то, что я никогда не находила в других ребятах», — говорит Юлия.

Алексей — командир танковой роты 163-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии. Он принимал участие в специальной операции, где обеспечил выполнение боевой задачи без потерь: во время боя уничтожил пять танков и шесть БМП противника. За это он был награждён медалью «За отвагу», уже второй по счёту в его карьере военного.

После отъезда Алексея и до его возвращения Юлия оставалась одна дома с двухмесячным малышом. «Я, конечно, переживала за него, у меня от нервов даже молоко пропало. Самое волнительное — когда муж долго не выходил на связь. Я думала о нём постоянно: где он и как он. Постоянно была на телефоне, ждала звонка или сообщения», — вспоминает она.

Оставаться в нормальном состоянии и сохранять спокойствие Юлии, по её словам, помогал ребёнок и все хлопоты, связанные с ним. Быт сильно отвлекает от грустных мыслей. Некогда находиться в упадочном настроении, когда на тебе и дом, и младенец. А когда тоска накатывает в свободные минуты, то на помощь приходят подруги. Как теперь это принято в военных гарнизонах, которые пока опустели, жёны стараются держаться вместе и поддерживать друг друга. В Ростовском военном городке они организовались в чатах мессенджеров, собирали мужьям посылки и рассказывали, если кто-то из мужей кому-то позвонил или написал.

«Я горжусь, что я замужем за военным. Конечно, мне его часто не хватает, служба очень опасна, это настоящий риск для его жизни. Но он защищает Родину и всех нас. Я счастлива, что когда-то, ещё будучи 20-летней девчонкой, сделала правильный выбор», — с гордостью говорит Юлия.