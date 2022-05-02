«Чувствую себя свободным»: живущие в России иностранцы рассказали, почему остаются в стране

В России живут немало иностранцев, которые гордятся своей второй родиной и встают на её защиту в спорах с соотечественниками. RT поговорил с людьми, уехавшими из Италии, Нигерии и Эстонии о том, почему они решили оставаться, за что они любят Россию и как изменились их отношения с земляками после начала специальной военной операции.

«Просто политика»

Джузеппе Стайано 54 года, из которых последние 30 его жизнь неразрывно связана с Россией. Со своей будущей женой-художницей он познакомился в Италии, и в скором времени приехал к ней в гости. Мужчина вспоминает, как мама ужасалась перед его первой поездкой: «В Москве минус 20!». Как и полагается послушному сыну, даже если ему уже 24, он надел шарф и шапку. Но самое сильное впечатление тогда на Джузеппе произвели вовсе не русские морозы.

«В «Шереметьеве» я поразился, какая была чистота и порядок вокруг, — рассказывает он. — И немного испугался, потому что каждые десять метров стояли милиционеры. А когда вышел из аэропорта, то как будто снова оказался в Италии, только 50 лет назад. Ведь моя любимая приехала встречать меня на «Жигулях», а я точно такие же в детстве видел в родном Неаполе!»

О последующих трёхдневных гастролях по гостям Джузеппе вспоминает с благоговением: «Времена были тяжёлые, люди могли не кушать два-три дня, но к моему приходу всегда накрывали стол, чтобы принять нас от души. Меня приглашали пойти на футбол, в цирк, даже в театр, хотя я не говорил по-русски. А ещё именно в России я первый раз сходил на каток. Уже тогда я понял: то, что показывали про СССР у нас по телевизору, это просто политика. Люди тут замечательные».

В 1995 году Джузеппе женился и решил остаться в России — как он поначалу думал, временно. «У моей супруги нет братьев и сестёр, она не могла оставить тут пожилых родителей. Так что решили, что моя сестра остаётся с родителями в Италии, а я пока буду помогать в России. Сначала два года, потом пять. Время шло и мне всё больше нравилось тут жить».

Сравнивая жизнь в Италии и в России, он особо подчёркивает московскую инфраструктуру: «Неделю назад не было новой дороги — и вот она есть, новые станции метро постоянно открываются. Транспорт идеальный, много больниц, есть всё для детей — площадка у любого дома, футбольное поле, бассейны, школы под рукой. Для меня это удивительно. В Италии государство могло бы сделать всё то же самое, деньги есть, но занимаются только разговорами, как всё было в 1960-м году, так и остаётся. А для меня важны реальные дела».

Стайано, до переезда работавший шеф-поваром, остался в ресторанном бизнесе. Сейчас он работает в трёх заведениях. У них с женой трое детей: две старших дочери, которые учатся на художника и врача, и 15-летний сын, «который ещё не знает, кем будет». По словам Джузеппе, дети обожают Италию, у них друзья и там, и в России, но сам он будет рад, если они останутся здесь.

© Фото из личного архива

Два-три раза в год он старается приезжать в Италию: «Первую неделю общаюсь с семьёй и друзьями, а потом уже начинаю скучать по Москве — из-за особой атмосферы. Согласен, что большой город — это большой стресс. Но в этом хаосе тоже есть своя красота. К тому же у нас есть загородный дом, куда я уезжаю на выходные, там друзья, шашлык, спокойно. Друзья удивляются: как, что, почему, что ты там забыл? Некоторые приезжали в гости, и потом при встречах мы только про эти моменты и вспоминаем. Значит, та поездка оставила хорошие впечатления».

С началом спецоперации многое поменялось, добавляет Стайано. «Два моих близких друга детства, братья, лет десять назад женились на украинских девчонках. Один пишет в Facebook*: ужас, сколько жертв, сколько детей. Я ему: «Смотри не от этого момента, смотри историю, это уже давно начиналось». Через день мне его старший брат пишет с матом. Я не стал продолжать разговор, потому что восприятие из разных стран разное. Другой мой друг женился на русской девчонке, живут в Италии, и она пишет, что боится выходить на улицу. То есть до такой степени русофобия».

Сейчас Джузеппе готовится получить гражданство РФ: «Я благодарен не только России, но и всему российскому народу, кто меня принял». Мужчина добавляет, что ни разу не пожалел о сделанном выборе: «Даже если можно было вернуться на 30 лет назад, я бы сделал тот же самый шаг».

«За мир надо бороться»

Для 30-летнего нигерийца Чиджуке Коллинз Муачику переезд в Россию был делом решённым. Его дядя окончил университет в СССР, долго там жил, а вернувшись, открыл свой офтальмологический центр. Поэтому, когда Чиджуке сказал о своей детской мечте стать врачом, вопрос, где именно он будет учиться, даже не стоял.

«Мои родственники с 2001 года приезжают в Россию на учёбу. Сам я приехал в красивую дату — 11.11.11, — рассказывает он. — Сейчас учусь в ординатуре РУДН, а стресс от занятий снимаю спортом, я мастер спорта по пауэрлифтингу».

Адаптация к российским реалиям, благодаря уже находившимся в РФ родственникам, прошла довольно легко: «Сложностей особых не было, кроме русского языка и погоды. Я всегда знал, что здесь холодно, но не понимал, насколько».

Впрочем, были и приятные открытия: «Меня поразило метро, такая сложная архитектура. Я никогда раньше на нём не ездил, только по телевизору в фильмах видел». По словам Чиджуке, ни с чем плохим из того, что ему рассказывали о России, он не столкнулся: «Говорили, что тут есть расизм, но я такого не ощущал».

«Мне, наверное, не поверят, но тут я себя чувствую невероятно свободным, — делится он. — Ещё мне нравится, что русские гордятся своим происхождением, не скрывают этого. Африканцы часто говорят, когда представляются, что из США, Европы. Может, думают, что так их будут по-другому воспринимать. Но мне такое не близко, хотя у меня была возможность поехать в Европу. У многих нигерийцев есть два имени, родное и английское, в моём случае Коллинз. И моё родное имя для меня значит больше».

Когда Чиджуке окончит ординатуру, он планирует уехать домой: «показывать, чему научился, помогать, как я смогу». Он говорит, что будет скучать по России и обязательно приедет в гости, как только будет возможность: «Я десять лет живу здесь. Это почти половина моей сознательной жизни, очень важная и большая часть. Эта крепкая связь должна остаться навсегда. Я надеюсь, что мы с русскими друзьями будем работать вместе». По словам нигерийца, он бы хотел остаться в Москве, но считает, что должен приносить пользу дома.

© Фото из личного архива

С началом специальной военной операции ему пришлось чаще связываться с родными, продолжает молодой человек: «Многие были уверены, что боевые действия происходят чуть ли не в Москве. Мама звонила постоянно, я ей объяснял, что нахожусь в самой безопасной стране в мире».

«Я люблю историю, потому что человек, который жаждет свободы не только для себя, но и своего народа, должен понимать, откуда и как всё происходит. Конечно, я не поддерживаю смерти людей. Но за мир всегда надо бороться», — резюмировал он.

«Пелена с глаз спала»

40-летняя Марина Юрветсон (имя изменено. — RT) учится в московской магистратуре, занимается сценарным мастерством. «Изначально я не планировала переезжать в Россию, хотя мысли такие возникали давно. Мне казалось — это и на самом деле так — что в России больше пространства для работы, возможностей для реализации. Но окончательно я решилась на переезд, когда познакомилась со своим будущим мужем два года назад, в самом начале пандемии», — рассказывает она.

До этого Марина несколько раз приезжала к родственникам в Петербург, «но только в детстве, так что сложно говорить о каких-то осознанных впечатлениях». Так что в Россию она ехала с некоторой опаской.

«В Эстонии все пытаются представить, будто в России разруха, неуправляемые толпы, все смотрят телик, где идёт одна сплошная пропаганда. Но когда я впервые приехала в Москву, это был 2012 или 2013 год, то поразилась, что это настоящая европейская столица, — вспоминает она. — Я познакомилась с друзьями, очень образованными людьми. У меня как пелена с глаз спала. Я поняла, что в отношении России есть очень много мифов и предвзятости. Это прекрасная страна, где много всего строится и развивается».

По словам Марины, в родной Эстонии можно развиваться только в нескольких направлениях. «Можно работать чиновником, но необходимо знание эстонского языка на высоком уровне, и надо постараться туда пробиться. И можно работать в сфере IT. А вот с возможностями для творческими профессиями в Эстонии всё очень плохо. Конечно, в этом плане Москва — райское место».

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Единственная сложность переезда и жизни в России, по мнению Юрветсон, это бюрократия, которую она называет «кучей кругов ада». В остальном переезд прошёл очень гладко, продолжает она: «Меня поразило, что для человека тут есть всё. Быт тут обустроить гораздо проще, чем в Европе, а я жила и в Лондоне, и в Финляндии».

Раньше Марине приходилось каждый месяц ездить в Эстонию, чтобы продлевать визу, сейчас она получила годовую, но всё равно старается ездить домой раз в два-три месяца: «Конечно, я скучаю по близким».

Семья, по её словам, нормально восприняла решение о переезде: «Но друзья, знакомые, особенно сейчас, говорят: «Как ты можешь оставаться в этой варварской стране? Какие там возможности, что ты будешь делать? Возвращайся обратно». На этом моменте у меня возникает резкое отторжение, потому что я прекрасно вижу отношение людей ко мне здесь, как у меня происходит профессиональная реализация, и говорю: «Нет, я буду сидеть до последнего».

Отношения с согражданами обострились с начала специальной военной операции, продолжает Марина: «Я не обхожу эту тему в соцсетях, в выражениях себя не сдерживаю. Знакомые или держат нейтралитет, или пытаются меня переубедить, но пока до прямых оскорблений не доходит. А вот от незнакомых людей очень много комментариев. В основном, пишут, что я кремлёвский бот, потому что, по их мнению, нормальный человек не может сейчас Россию любить. Казалось бы, Европа, свобода высказывания, свобода мнения, но вся эта пропаганда против России переходит в какой-то фашизм и маразм».

Что касается российских друзей и приятелей, то, по словам Марины, позиция у них однозначная: «Все поддерживают свою страну. Более того, я вижу, как даже оголтелые оппозиционеры разворачиваются в абсолютно другую сторону. По крайней мере, в моём кругу общения».

«Я очень люблю Эстонию, я патриотка, но зов крови, то, что ты вырос в русской семье, говоришь на русском языке — это ты никуда деть не можешь. Так или иначе это остаётся. И когда я приезжаю в Москву, появляется ощущение лёгкости, чего-то родного. Конечно, я как русский человек, родившийся в Эстонии, очень хочу, чтобы моя родная страна не видела Россию врагом. Я понимаю, что, наверное, все молодые государства должны пережить какие-то свои исторические травмы. Но всё-таки хочется, чтобы была если не дружба, то хотя бы вежливо-нейтральная коммуникация. Россия – большая и ближайшая страна, от неё никуда не деться. Так или иначе эти отношения придётся когда-то налаживать», — добавляет она.

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