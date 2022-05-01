«Буду обжаловать решение»: потерпевший от украинских мошенников заявил о приостановке расследования их дел в Германии

Украинские правоохранители закрыли уголовное дело в отношении кибермошенников из Днепропетровска, которые обманули более 250 русскоговорящих жителей РФ, стран СНГ и Европы. Об этом RT рассказал один из потерпевших, проживающий в Германии. По его словам, аналогичное решение было принято по заявлениям, поданным на территории ЕС. Собравшиеся в инициативную группу пострадавшие больше года добивались возбуждения уголовных дел. Они также самостоятельно смогли установить, что значительная часть серверов с мошенническими интернет-ресурсами находится в Нидерландах. Однако эти сайты продолжают работать.

Украинские и европейские правоохранители приостановили расследование уголовных дел в отношении мошенников из Днепропетровска (Днепра), которые обманывали жителей России, Европы и стран СНГ. Как рассказали RT сами потерпевшие, они больше года добивались проведения разбирательства и смогли отследить по киберкошелькам местоположение преступников. Но правоохранители, ссылаясь на происходящее на Украине, не принимают никаких мер и даже не пытаются блокировать мошеннические сайты. При этом аферисты продолжают обманывать доверчивых граждан, количество пострадавших от их действий уже перевалило за 250.

Ранее RT рассказывал, как более 100 жителей России и стран ЕС стали жертвами группы мошенников, действующих в сети. География преступлений охватывает разные государства, но почти все потерпевшие имеют российские корни.

Преступники действуют по отработанной схеме. Под видом симпатичных девушек знакомятся с людьми в интернете. После того как общение становится доверительным, «незнакомка» сообщает, что удачно инвестирует в ценные бумаги, и рекомендует проверенного «брокера», который поможет быстро заработать.

«Эти люди сначала подсказали, как перевести деньги в биткоины, а потом указали сайт, на котором якобы можно покупать ценные бумаги за криптовалюту», — описывает схему Сергей Ковалёв (имя изменено). По его словам, сайт оказывался фейковой площадкой, с которой деньги тут же уводили. При этом какое-то время потерпевшим внушали, что инвестиции приносят прибыль.

Вторая схема начиналась с рекламы в соцсетях от имени известных банков. Пройдя по ссылке, люди попадали на тех же «консультантов по инвестициям».

Дошли до Днепра

Как рассказал RT один из координаторов инициативной группы пострадавших, проживающий в Германии Александр Т. (имя изменено), они провели собственное расследование. «Мы смогли собрать доказательства, отследить некоторые киберкошельки, все следы вели на Украину», — заявил он.

Доказательства передали в полицию. Но там, по словам мужчины, не торопились их использовать.

«Мы год обращались во все ведомства, добиваясь, чтобы завели дело. Мы писали в Одессу и Харьков, но там сказали, что у них нет мошенников. А в Днепре в итоге признали, что знают о том, что у них действуют организации мошенников, и это их «мозоль», — рассказывает он.

Александр добавил, что уголовное дело украинские полицейские возбудили только через год после начала переписки.

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«В феврале полиция Днепра завела уголовное дело. Со мной связывался следователь, он хотел узнать, что мы уже успели сами выяснить, признал, что проблема есть, — говорит Александр. — У нас наконец появилась надежда. Полиция Германии сказала, что отправит всю информацию, которую собрали здесь, на Украину. У нас уже были данные на одного из подозреваемых, который был зарегистрирован на территории Днепра, местная полиция сообщила, что им этот человек тоже знаком».

Однако уже 22 февраля расследование дела прекратили. «Следователь мне написал, что дело остановили, дал понять, что преступников никогда не найдут», —вспоминает собеседник RT.

«Пришло извещение, что дело приостановлено»

Следом за Украиной дела стала закрывать и европейская полиция. «Мне на прошлой неделе пришло извещение, что дело приостановлено. Там расписано, какие меры приняли и что они ничего не дали, но я считаю, что сделано было недостаточно. Даже ту информацию, которую мы сами собрали, не всю отработали», — говорит Александр. Он отмечает, что дела также закрыли и по заявлениям остальных потерпевших.

В полицейском извещении указали, что дело закрыто из-за ситуации на Украине, но в будущем его могут возобновить.

«Я сейчас буду обжаловать это решение. Готовлю подробное обоснование по пунктам, что провели недостаточное расследование. Я неоднократно предоставлял ценную информацию, которую не стали проверять. Также я спрошу, почему не обращались за помощью к российским следователям, где такие же случаи расследуют? Почему тут не наладили межведомственное взаимодействие», — рассказывает Александр.

По данным RT, в России сейчас расследуется 40 уголовных дел в отношении тех же мошенников.

При этом Александр говорит, что в Германии расследование практически не сдвинулось с мёртвой точки, хотя потерпевшие смогли отследить большинство сайтов, через которые у них уводили деньги. По их данным, большинство серверов с этими интернет-ресурсами находятся в Нидерландах, но их никто не пытался найти и изъять.

Адвокат Рамиль Гизатуллин отмечает, что не понимает бездействия европейских правоохранителей в расследовании преступлений, от которых пострадали граждане ЕС.

«Правоохранительные органы уже выработали эффективную методику расследования кибермошенничества. Достойный пример — результат совместной операции США и Германии по закрытию крупнейшей онлайн-площадки по продаже наркотиков», — напомнил он.

Число жертв растёт

Вместе с тем, по словам потерпевших, мошенники продолжают обманывать доверчивых граждан.

«С 22 февраля было затишье, это окончательно подтвердило нашу версию, что следы ведут на Украину. Людям, видимо, стало не до того, но спустя месяц злоумышленники в полной мере возобновили свой промысел», — рассказывает представитель инициативной группы.

За март и апрель жертвами мошенников стали ещё минимум 15 человек. «Кого-то сразу на 12 млн рублей обманули, кого-то на 2—4 млн, один парень в Германии, которого через сайт знакомств развели, €4 тыс. потерял. Это только те, кто связался с нами, решил найти тех, кто увёл деньги. Бывает, люди не хотят связываться или у них уходит больше времени осознать, что их обманули и надо действовать», — пояснил Александр.

Помимо этого, возобновились атаки на тех, кто уже давно стал жертвой мошенников. Их пытаются второй раз развести, предлагая помощь в возвращении денег за «скромный» процент от суммы. На этот раз преступники действуют от лица юристов или представителей иностранных финансовых регуляторов.

«После небольшого затишья и мне, и другим членам нашей группы стали писать и звонить мошенники. Что характерно, дёргать стали одновременно всех, кто пострадал раньше. То есть явно снова подняли базу контактов и стали по ней работать», — резюмирует Александр.