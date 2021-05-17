«Да, мы тебя развели»: более ста русскоязычных пользователей по всему миру стали жертвами группы кибермошенников

Как минимум 135 жителей России и стран Европы стали жертвами новой схемы кибермошенников. Большая часть пострадавших — мужчины. Женщины, с которыми они знакомились в соцсетях, убеждали их переводить деньги в биткоины и играть на липовых брокерских биржах. Таким образом мошенники похитили более 250 млн рублей (€2,8 млн). Пострадавшие уверены, что аферисты действуют с территории Украины. Однако правоохранители неохотно реагируют на заявления потерпевших, а в некоторых странах вообще отказываются заводить уголовные дела.

Прекрасная незнакомка

Уроженец Казахстана Сергей Ковалёв (имя изменено) уже давно живёт в Германии. В прошлом году, в разгар пандемии, он познакомился с девушкой в Tinder.

«Я ничего не ожидал, просто хотел убить время. Но мы быстро разговорились, потом продолжили общение в мессенджерах. Просто болтали, но Ксюша, так она представилась, регулярно вставляла, что успешно делает инвестиции в ценные бумаги, причём тратит на это всего несколько часов в неделю», — рассказывает он RT.

По словам мужчины, девушка убедила его вложить деньги и даже подсказала, к кому обратиться.

«Эти помощники сначала помогли мне перевести деньги в биткоины, а потом указали сайт, на котором надо разместить криптовалюту. Якобы это площадка, где можно делать инвестиции», — поясняет Сергей.

По его словам, все деньги (порядка €10 тыс.) оттуда сразу пропали, хотя его убеждали, что он успешно вкладывает и зарабатывает.

© REUTERS/Mike Blake

В идентичной ситуации оказался и Фёдор Самойлов (имя изменено) из Москвы.

«Случайно познакомился с девушкой в соцсетях. Непринуждённо общались на протяжении месяца, параллельно она показывала фото и рассказывала о своей шикарной жизни, бизнесе. Невзначай упомянула, что успешно инвестирует», — вспоминает он.

Потом, по словам Фёдора, интернет-подруга перевела его на «родственника», который в свою очередь дал контакты некоего аналитика-трейдера.

«Мы с ним даже созванивались в Skype в режиме демонстрации экрана, он помогал открывать сделки. Увидев, что сделки приносят прибыль, аналитик предложить довнести денег, что я и сделал. После предложения взять кредит, у меня появились сомнения, начал искать информацию в интернете и оказалось, что брокер — мошенник. При попытке вывода денег с платформы у меня потребовали внести страховку, я отказался. Деньги зависли», — поделился он с RT.

Как поясняет Сергей, лже-брокеры переводят на фейковый сайт, который мимикрирует под биржевую площадку.

«Деньги с него сразу увели, но мне показывали там ложную информацию. В личном кабинете нарисовано, как пополняется депозит, идёт прибыль. Якобы я там инвестирую в золото, нефть, валютные сделки, акции крупных компаний. На самом деле просто тянули время и убеждали перевести ещё денег, а мои средства сразу ушли мошенникам», — рассказывает Сергей.

По его словам, сначала мошенники дают вывести небольшую сумму, чтобы усыпить бдительность, но дальше дело не идёт. «Больших денег не вывести. Специально навязывают «страховки». До последнего уговаривают оставить средства, угрожают арбитражом и штрафами, а в конце просто пропадают», — описывает он схему.

Сейчас пострадавшие (их более 100 человек) объединились в интернете и создали группу, в которой обсуждают, как можно вернуть средства и привлечь к ответственности мошенников.

Ложные банки

Аферисты также обманывали людей, прикрываясь рекламой от лица известных банков в соцсетях.

Например, Ольга Надеждина (имя изменено), решив заняться инвестициями, начала искать информацию в интернете. По словам девушки, она наткнулась в сети на рекламу якобы от банка ВТБ и написала на этот сайт.

«С мной сразу связались и предложили услуги за небольшой процент. Всё выглядело вполне правдоподобно, работаем, открываем сделки, пару раз выводили мне деньги на карту, якобы пополняли мой счёт на их бирже. Потом звонят: надо оплатить одну страховку от воровства, при этом деньги больше не выводятся, потом вторая страховка, и на этом мои сбережения заканчиваются», — вспоминает она.

Ольга рассказывает, что, когда пыталась вывести средства, ей стали звонить от имени банка Сингапура, требовать оплатить налог, а на её заявление, что денег нет, стали требовать взять кредит. «Понеслось: угрозы, шантаж... Звонят до сих пор, придумывают всё что-то новое, теперь просят видео с благодарностями», — рассказывает она.

На схожую рекламу клюнула и Ирина (имя изменено), когда искала подработку в интернете. Её убедили взять несколько кредитов. «Теперь я с платежами выше дохода (работа + пенсия). И в поисках работы для оплаты кредитов», — жалуется она.

В полиции заявлениями от пострадавших занимаются неохотно.

«Часто просто смеются, говорят, сами же деньги перевели, приходят отказы, где-то закрывают дела — мол, всё равно не найти», — рассказывает Сергей. Сам он столкнулся с апатией полицейских в Германии.

Фёдор добивается возобновления дела в Москве. «Уголовное дело возбуждено и приостановлено, так как не были установлены лица, причастные к совершению преступления, — жалуется он. — Если быть откровенным, никто в следственном органе не занимался и не планировал. Они элементарно не предприняли действий, направленных на пресечение осуществления преступной деятельности. После моего эпизода сайт брокера и страница девушки в ВК долгое время функционировали, что позволяло им по-прежнему заниматься своей деятельностью».

По данным инициативной группы, в России было подано порядка 30 заявлений в разных городах — Москва, Новосибирск, Красноярск, Санкт-Петербург, Омск, Воронеж и т. д. Дела заведены примерно в трети случаев.

«Мы можем помочь следствию»

Объединившись, потерпевшие сами пытаются вести расследование.

«Мы можем помочь следствию и располагаем информацией об общих признаках всех эпизодов, возможном местонахождении мошеннических кол-центров, передвижению наших криптокошельков», — говорит Сергей.

Он надеется, что дела объединят и начнут международное расследование при содействии Европола и Интерпола.

Как удалось выяснить, деньги уводились через большую группу сайтов. Все они, как отмечают потерпевшие, сделаны в сходном примитивном дизайне и, похоже, выполнялись по одному заказу.

Фейковые сайты мимикрируют под реальные финансовые организации. Например, указываются вымышленные контакты, согласно которым компания якобы находится на Кипре. А также номера лицензий, выданных Белизской комиссией по ценным бумагам и биржам, Комиссией по международным финансовым услугам, Комиссией по финансовым услугам республики Маврикий. Такие же номера указаны и на десятках других сайтов, через которые выкачивали деньги. Конечно, все они вымышленные.

Потерпевшие сами заказали исследование компании Dence, которая отследила движение похищенной криптовалюты через блокчейн.

«Там пять промежуточных кошельков, которые ведут на конечные кошельки на BINANCE и HUOBI. Я знаю, что некоторые следователи из России сделали официальный запрос на биржу HUOBI о владельцах конечных кошельков», — рассказал Сергей.

Следы ведут на Украину

Пострадавшие уверены, что руководят мошенниками с Украины, на это указывает множество косвенных признаков.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Например, Ольга рассказывает, что ей мошенники звонили с украинских номеров. Сергею удалось связаться с фрилансером из Киева, который занимался вёрсткой одного из мошеннических сайтов и назвал конкретную украинскую фирму Profitcenterfx, которая делает эти сайты на заказ. Также двое из пострадавших делали переводы физлицам, находящимся на территории Украины.

Схожей версии придерживается и следствие.

«У нас следы ведут в Москву, но кошельки, которые используют жулики, бьются по IP, адреса зарегистрированы на Украине — в Киеве и Днепропетровске», — сообщил RT источник в правоохранительных органах, близкий к следствию.

Как он объяснил, в Москве разводят на первом этапе, а затем переводят жертв на «брокеров» c Украины. «Пока это документально не подтверждено, но крайне вероятно, учитывая показания потерпевших. Одному в конце прямо сказали: да, мы тебя развели, но мы с Украины, поэтому ничего нам не сделаешь», — говорит источник.

Выявить организаторов можно будет после того, как задержат российское звено преступной группы. «Уже отслеживаем страницы злоумышленников, которые в России обрабатывают жертв и переводят на украинских брокеров, вычислили примерный круг общения. Пока ничего больше сказать не могу, но, думаю, скоро часть преступной группы задержим», — сообщил источник.

Как он пояснил, пока объединить дела в одно производство нельзя, потому что каждое связано с конкретной платформой, которых десятки. Нужно подтверждение, что у всех платформ один владелец.

«По нашей платформе всего три аналогичных дела — два в Германии и одно в Сибири. Мы не можем дело передать на соединение, поскольку пока нет фигурантов и лиц, по которым можно понять, что это единая группа», — рассказал собеседник RT.

Он отметил, что схема довольно известна и набирает популярность, ведь каждый может делать фейковые страницы красивых девушек и с них направлять граждан к псевдоброкерам.

«Возможно, организатор один, на Украине, а на территории РФ множество автономных группировок, которые работают сами. Мы вот зацепились за одну группу. Если их возьмём и поднимем переписки, можно уже говорить, имеют ли они связи», — рассуждает правоохранитель.

Нужно межгосударственное взаимодействие

Станислав Данилов, партнёр коллегии адвокатов Pen&Paper, отмечает, что криптовалюту сложно отследить.

«Учитывая, что люди и их электронные кошельки раскиданы по разным странам, а организатор может сидеть где угодно, вплоть до непризнанной республики Северный Кипр. Для расследования подобных схем и нарушений нужно масштабное межгосударственное взаимодействие, а в состав группы должны входить высококвалифицированные специалисты, компетентные в этих нишевых вопросах. Иначе попытки вести такие расследования — это просто сизифов труд», — заметил Данилов.

Адвокат Рамиль Гизатуллин также считает, что зачастую бездействие полицейских, в том числе европейских, в расследовании данной категории преступлений можно объяснить высокой сложностью.

«Для эффективной борьбы необходимо не только межгосударственное, но и межведомственное взаимодействие с привлечением банковских структур», — считает он.

Как рассказал Александр Гостев, главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского», подобные схемы мошенничества вошли в обиход злоумышленников в прошлом году.

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«Ещё в 2020 году в России было отмечено много подобных случаев. Речь шла об услугах торговли на Forex, но суть принципиально одна и та же: людей убеждают перевести деньги на фейковую биржу, в результате чего они достаются злоумышленникам. При добавлении к схеме биткоина злоумышленники просто получают дополнительный уровень анонимности, возможность выйти за пределы банковских транзакций, которые могут отслеживаться и могут быть остановлены», — сообщил он.

По его словам, помимо схемы с переводом денег, злоумышленники могут действовать более изощрённо. Например, уговорить человека поставить себе на телефон или компьютер специальную программу, якобы для торговли или обучения. На самом деле эта программа может дать злоумышленникам полный доступ к банковским счетам и биткоин-кошелькам жертвы, в итоге всё заканчивается потерей денег.

По мнению Гостева, шансов на возврат денег в таких ситуациях нет, а расследование подобных преступлений требует долгой и кропотливой работы экспертов по кибербезопасности.

Чтобы защититься от подобных мошеннических схем, эксперт советует быть внимательными и не доверять деньги случайным знакомым в сети. Пользоваться услугами только официально зарегистрированных брокеров и проверять информацию о компаниях в интернете — велики шансы, что о мошенниках уже сообщили другие пострадавшие.